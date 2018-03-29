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Российский карикатурист изобразил главных "пострадавших" в Кемерово
29.03.2018 06:44
Российский карикатурист изобразил главных «пострадавших» в Кемерово

Российский карикатурист Андрей Закирзянов опубликовал карикатуру на реакцию российских властей и пропаганды на трагедию в Кемерово.

Рисунок, на котором изображены пропагандист Владимир Соловьев, глава Кемеровской области Аман Тулеев и член Совета Федерации Елена Мизулина, держащая на руках президента РФ Владимира Путина с ножом в спине, он опубликовал в Twitter, информирует svodka.net.

«Пострадавшие», — гласит подпись к карикатуре.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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