|Российский карикатурист изобразил главных "пострадавших" в Кемерово
|29.03.2018 06:44
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Российский карикатурист Андрей Закирзянов опубликовал карикатуру на реакцию российских властей и пропаганды на трагедию в Кемерово.
Рисунок, на котором изображены пропагандист Владимир Соловьев, глава Кемеровской области Аман Тулеев и член Совета Федерации Елена Мизулина, держащая на руках президента РФ Владимира Путина с ножом в спине, он опубликовал в Twitter, информирует svodka.net.
«Пострадавшие», — гласит подпись к карикатуре.
svodka.net/
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