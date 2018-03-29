



Відома співачка Альбіна Джанабаєва до нещодавнього часу навіть не з'являлася на публіці зі своїм чоловіком Валерієм Меладзе і тим більше не показувала синів, старшому з яких 14 років. Втім, останніми місяцями пару можна побачити на заходах разом, а минулого тижня Альбіна показала красеня Костю.



"Приховувати і не афішувати свої стосунки - це різні речі. У нашій з Валерою історії були різні періоди, але ми пройшли це. І зараз можу говорити відкрито, що щаслива. Багато що відбулося всередині мене, я заспокоїлася і відкрила частину свого життя. Мені приємно отримувати зворотний зв'язок від підписників в Instagram. Я вела досить закрите життя і досі вважаю, що не зняла бар'єр остаточно", - поділилася артистка.



Фотографії синів зірка не виставляє у мережі через бажання старшого сина, який не хоче, щоб його впізнавали лише через батьків, а от найменший, 3-річний Лука ще замалий для уваги шанувальників.



"Здорово, коли син просто поруч, ми можемо про все поговорити, він може обійняти з висоти свого зросту, покласти руку на плече, і одразу стає спокійно. Костя - хлопець чуйний, добрий, справедливий", - поділилась зірка.





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