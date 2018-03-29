В Берлине полицейские остановили неисправный туристический автобус, перевозивший 40 российских детей. Об этом в среду, 28 марта, передает DW.

Проблемный автобус задержали несколько дней назад в предместье немецкой столицы.

Стражам порядка автобус показался подозрительным, и они препроводили его на контроль на таможенную базу «Драйлинден».

Проведенный на этой базе осмотр, а также дальнейший контроль в автомастерской показали, что транспортное средство, в котором группа учащихся возвращалась в Россию, находился в аварийном состоянии: не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак болтался и мог отвалиться в любой момент, все тормозные диски были полностью стерты, подвеска переднего моста сломана, а глушитель поврежден столь сильно, что мог в любой момент вызвать возгорание.

Сопровождавшая детей учительница выразила недоумение по поводу абсолютно преувеличенной, по ее мнению, реакции немецкой полиции на, как она выразилась, «мелкие неисправности».

Зато для школьников путешествие по Европе затянулось – их разместили в гостинице, и свое путешествие дети смогли продолжить только через некоторое время.

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