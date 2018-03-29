|Чей Крым спрашивайте у "одноклеточных". Мураев
|29.03.2018 06:51
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Между народными депутатами Евгением Мураевым и Андреем Ильенко во время политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE произошла словесная перепалка из-за Крыма.
Ильенко несколько минут спрашивал у Мураева является ли Крым Украиной, но сам же не давал ему возможность ответить.
"Господин Мураев, конкретный вопрос: Крым на сегодняшний день - это Украина или нет?", - спросил он.
"Друзья, я хотя раз в жизни говорил, что Крым - это не Украина? Кто-нибудь это слышал? - удивился Мураев.
Ильенко, не давая Мураеву закончить свою речь, тут же задал следующий вопрос: "Крым аннексировала Россия, да или нет?".
"Вы да или нет будете спрашивать у одноклеточных", - возмутился Мураев.
Ильенко заявил, что Мураев пытается уйти от ответа, однако в словесную перепалку нардепов вмешались ведущие.
Тигран Мартиросян отметил, что Ильенко сам не дает возможность Мураеву ответить на поставленный вопрос.
"Аннексия Крыма подтверждена миром и мировыми документами. Она признана миром.
Да, Крым это Украина. И я люблю Крым. И Украину люблю от Донецка до Львова.
Россия аннексировала Крым и это подтверждено мировыми документами.
А то, что она ведет войну на Донбассе правительство Украины не смогло доказать в международных судах, но постоянно об этом говорит. Но это не признано никем", - сказал Мураев.