Между народными депутатами Евгением Мураевым и Андреем Ильенко во время политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE произошла словесная перепалка из-за Крыма.

Ильенко несколько минут спрашивал у Мураева является ли Крым Украиной, но сам же не давал ему возможность ответить.

"Господин Мураев, конкретный вопрос: Крым на сегодняшний день - это Украина или нет?", - спросил он.

"Друзья, я хотя раз в жизни говорил, что Крым - это не Украина? Кто-нибудь это слышал? - удивился Мураев.

Ильенко, не давая Мураеву закончить свою речь, тут же задал следующий вопрос: "Крым аннексировала Россия, да или нет?".

"Вы да или нет будете спрашивать у одноклеточных", - возмутился Мураев.

Ильенко заявил, что Мураев пытается уйти от ответа, однако в словесную перепалку нардепов вмешались ведущие.

Тигран Мартиросян отметил, что Ильенко сам не дает возможность Мураеву ответить на поставленный вопрос.

"Аннексия Крыма подтверждена миром и мировыми документами. Она признана миром.

Да, Крым это Украина. И я люблю Крым. И Украину люблю от Донецка до Львова.

Россия аннексировала Крым и это подтверждено мировыми документами.

А то, что она ведет войну на Донбассе правительство Украины не смогло доказать в международных судах, но постоянно об этом говорит. Но это не признано никем", - сказал Мураев.

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