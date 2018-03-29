В 2014 г. Путлер замазал всех россиян, сделав их подельниками в аннексии Крыма и в войне против Украины.

Об этом на странице в Фб написал Слава Рабинович.

В 2018 г. он замазал всех россиян в массовом убийстве уже российских детей. Потому что незаконная #СпецоперацияПоИнаугурации не остановлена самими россиянами. Поэтому они опять в доле, информирует svodka.net.

Люди, сограждане, что ещё должно произойти, что ещё должны сделать Путлер и его ОПГ, чтобы вы очнулись и снесли этот преступный античеловечный режим узурпаторов власти и страшных чудовищ?!

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