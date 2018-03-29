|"Что ещё должны сделать Путлер и его ОПГ"? - Слава Рабинович
|29.03.2018 06:52
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В 2014 г. Путлер замазал всех россиян, сделав их подельниками в аннексии Крыма и в войне против Украины.
Об этом на странице в Фб написал Слава Рабинович.
В 2018 г. он замазал всех россиян в массовом убийстве уже российских детей. Потому что незаконная #СпецоперацияПоИнаугурации не остановлена самими россиянами. Поэтому они опять в доле, информирует svodka.net.
Люди, сограждане, что ещё должно произойти, что ещё должны сделать Путлер и его ОПГ, чтобы вы очнулись и снесли этот преступный античеловечный режим узурпаторов власти и страшных чудовищ?!
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