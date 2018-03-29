Брейнгазм – удовольствие, для которого не нужен партнер. Только глаза и уши. В сети распространяется целая субкультура. Тысячи людей делятся на YouTube видео-роликами со звуками и кадрами, которые вызывают «оргазм мозга».

Владимир Перун в свои 56 испытывает брейнгазм регулярно. Утром и вечером. На работе и дома.

Трудно это с чем-то сравнить. Это удовольствие или оргазм мозга. У Владимира его вызывают звуки часов. Вот уже 10 лет. С тех пор, как он открыл свой магазин.

То самое приятное чувство теперь обещают авторы специальных видеороликов. Их просмотр способствует достижению брейнгазма. го могут вызывать любые звуки и их визуализация.

То, как ест кот. То, как чавкает сосед по столику. Женский шепот

Казалось бы – полная нелепость. Поток сознания. Но слава у этого видео, как у рок-концертов. 14 миллионов просмотров! И это не шутка! Это – транс!

Вызывает транс нашептывание, вызывает даже физиологические изменения. Может быть где-то в холке, в затылке. Ощущение как будто мурашки по коже.

По мнению экспертов, вся эта «брейнгазмомания» сама по себе – отклонение от нормы. Это один из вариантов психопатии. Праздный образ жизни – ключевое в этой психопатии.

Впрочем, слушать чужой шепот, тиканье часов или кошачий хруст бывает и полезно. В теории эти звуки могут излечить депрессию, бессонницу и даже тахикардию.

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