|У украинцев появилось новое странное увлечение -брейнгазм (видео)
|29.03.2018 06:58
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Брейнгазм – удовольствие, для которого не нужен партнер. Только глаза и уши. В сети распространяется целая субкультура. Тысячи людей делятся на YouTube видео-роликами со звуками и кадрами, которые вызывают «оргазм мозга».
Владимир Перун в свои 56 испытывает брейнгазм регулярно. Утром и
вечером. На работе и дома.
То самое приятное чувство теперь обещают авторы специальных видеороликов. Их просмотр способствует достижению брейнгазма. го могут вызывать любые звуки и их визуализация.
То, как ест кот. То, как чавкает сосед по столику. Женский шепот
Казалось бы – полная нелепость. Поток сознания. Но слава у этого видео, как у рок-концертов. 14 миллионов просмотров! И это не шутка! Это – транс!
Вызывает транс нашептывание, вызывает даже физиологические изменения. Может быть где-то в холке, в затылке. Ощущение как будто мурашки по коже.
По мнению экспертов, вся эта «брейнгазмомания» сама по себе – отклонение от нормы. Это один из вариантов психопатии. Праздный образ жизни – ключевое в этой психопатии.
Впрочем, слушать чужой шепот, тиканье часов или кошачий хруст бывает и полезно. В теории эти звуки могут излечить депрессию, бессонницу и даже тахикардию.
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