Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций против России из-за кибератак против Соединенных Штатов.

«Эти существенные вредные действия, связанные с киберпреступностью, продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. По этой причине чрезвычайная ситуация в стране, объявленная 1 апреля 2015 года, должна продолжать свое действие после 1 апреля 2018 года», – говорится на сайте Белого дома.

После того, как власти США ввели санкции 1 апреля 2015 года, их расширили конце декабря 2016-го. Тогда в список санкций попали ФСБ России, бывшее Главное разведывательное управление и его руководство, а также ряд связанных с ними компаний.

Включение в список санкций предусматривает запрет на въезд, а также замораживание активов на территории США.

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