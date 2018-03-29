Заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что Крымский мост соединит украинский Крым и украинскую Кубань абсолютно безответственное.

«Я категорически против, потому что считаю, что один принцип, который не может нарушать ни Россия, ни Украина — это принцип нерушимости границ», — сказал в комментарии «Обозревателю» историк Ярослав Грицак, информирует svodka.net.

По его словам, если Украина хочет поднять этот вопрос, то «откроет ящик Пандоры».

«Потому что тогда возникнет вопрос, а что с Перемышлем? А со Львовом? Он польский или украинский? А что с Вроцлавом? Он польский или немецкий? Это совершенно не то, что безнадежно, это безответственное заявление», — считает историк.

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