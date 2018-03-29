Рядом со станцией метро Левобережная загорелся киоск в котором работал магазин "Красный маркет".

Об этом сообщила киевлянка Ольга Евстигнеева в Facebook.

На опубликованом женщиной видео не видно огня, только задымление,передает со ссылкой на .

На месте работают пожарные. Очевидцы снимают пожар мобильными телефонами.

"Выявлено незначительное задымление на станции Левобережная. Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки", - сообщили в КП "Киевский метрополитен".

По состоянию на 17:45 пожарные заканчивают локализовать огонь.

Под вечер вторника, 13 марта, на улице Академика Туполева в загорелся склад. Площадь пожара составила до 800 квадратных метров. На складе хранились газовые баллоны.

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