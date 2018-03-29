Из миллиардов звезд в галактике Млечный Путь есть, в частности, одна из них, на орбите на 25 000 световых лет от ядра галактики, которая сразу влияет на Землю изо дня в день. Эта звезда, конечно же, является Солнцем. Несмотря на то, что цикл активности Солнца прослеживается около двух с половиной веков, использование космических телескопов открывает новую и уникальную перспективу нашей ближайшей звезды.

Солнечная и гелиосферная обсерватория (SOHO), сотрудничая с НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА), рассматривала Солнце в течение более чем 22 лет — средняя продолжительность одного завершенного солнечного магнитного цикла, согласно с подписью изображения ЕКА. В новом образе исследователи SOHO собрали 22 изображения Солнца, которые собирались каждую весну в течение полного солнечного цикла. Когда солнце наиболее активно, сильные магнитные поля появлялись как яркие пятна во внешней атмосфере Солнца, называемые короной; черные пятна появляются, так как концентрации магнитных полей также уменьшают температуру поверхности Солнца в течение активных периодов.

На протяжении магнитных циклов Солнца полярность его магнитного поля постепенно переворачивается. Эта фаза занимает 11 лет, а через 11 лет ориентация магнитного поля возвращается туда, где она началась. Наблюдение за всем 22-летним циклом обеспечило значительные данные о взаимодействии между солнечной активностью и Землей, улучшило возможности прогнозирования космических погодных условий и многое другое.

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