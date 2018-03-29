В DW высмеяли общеевропейскую панику и инстерику на всё, что связано с Путиным и Россией

Политика США и Британии в отношении России повышает риск ядерной войны, так как «объявляет вне закона не только дипломатов, но и саму дипломатию», которая спасла мир во время прошлой холодной войны, предупреждает политолог и историк, профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн.

В интервью Джону Бачелору, которое было опубликовано изданием Nation, Коэн выражает уверенность, что сложившаяся в настоящее время в мире ситуация «опаснее, чем прошлая холодная война», так как что Россия в настоящее время ощущает большую угрозу со стороны Запада, чем в прошлом СССР, передает ТАСС.

Одним из новых витков напряженности профессор назвал недавнюю высылку дипломатов России из ряда государств. По оценке профессора, этот шаг «объявляет вне закона не только дипломатов, но и саму дипломатию», что повышает риск ядерной войны.

«Именно дипломатия спасла нас во время прошлой холодной войны», – подчеркнул историк, обращая внимание на то, что Россия и США в настоящее время находятся «на пути эскалации».

В связи с этим Коэн констатирует, что «все влиятельные американцы, которые в своих публикациях на ежедневной основе повторяют антитрамповские, русофобские обвинения, осознанно или нет выступают в роли разжигателей ядерной войны».

В то же время профессор напоминает, что Великобритания так и не предоставила никаких доказательств в пользу своих утверждений о приписываемой России причастности к делу Скрипаля.

«Все, что сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй – это то, что «весьма вероятно виновата Россия», однако работа специалистов еще не закончена», – указал Коэн, подчеркнув, что формулировка «весьма вероятно» «невозможна ни в одном суде, недопустима».

«Я не могу понять, какой мог быть мотив у [президента России Владимира] Путина», – задается вопросом политолог, напоминая, что очень скоро в России начнется чемпионат мира по футболу.

Напомним, накануне госдеп США признал, что не получил от Лондона никаких доказательств о причастности Москвы к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля.

Комментируя случай в Солсбери, посол России обвинил Британию в кампании по дезинформации мирового сообщества.

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