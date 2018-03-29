Такое мнение сайту «24» высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

Как говорит политолог, «Газпром» рассчитывает на апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, чтобы потянуть время. Но все равно, отмечает Леонов, ежедневно Украине капает пеня – 500 тысяч евро за невыполнение «Газпромом» решение суда. Но такая позиция может быть связана с двумя проблемами «Газпрома».

Во-первых, у «Газпрома» может не быть столько денег, чтобы сейчас оплатить все штрафные санкции Украине. Во-вторых, надо что-то делать с проектом «Северный поток-2″. На его запуск не хватает денег. Нужны инвесторы. Но сейчас идет много шума вокруг этого проекта. Госдеп США заявил, что компании, которые инвестируют в «Северный поток», могут попасть под санкции. И это у многих отбивает желание,

– отмечает Александр Леонов.

К тому же, рассказывает Леонов, другого варианта, как арест активов, нет. И дело не столько в Украине, сколько в международных принципах и праве. Украинские права будут защищать, потому что, если «Газпром» не выполнит решение – это будет прецедент, что все международные арбитражи ничего стоят.

Плюс, отмечает знаток, общий контекст дипломатической войной Запада против России из-за отравления экс-российского разведчика Скрипаля тоже не в пользу «Газпрома».

«Где гарантия, что даже если «Северный поток-2″ построят, то его не арестуют за долги перед Украиной? Поэтому экономической логики в действиях «Газпрома» не очень много. Это политическая логика – показать, что никто России ничего не сделает. Но это приведет к изоляции России, тем более, что Великобритания отказывается от российского газа из-за ситуации с отравлением Скрипача. А это значимое количество газа – около 15 миллиардов кубометров», – отмечает Александр Леонов.

Специалист также добавил, что для «Газпрома» ситуация ухудшается еще и потому, что США хотят поставлять свой сжиженный газ в Европу. И это уже не политика, а большие деньги.

В то же время 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2″ в немецкой Исключительно экономической зоне (СЭЗ).

Северный поток строят в качестве альтернативы транзита через Украину. Критики «Северного потока-2″ указывают прежде только на то, что этот проект углубляет зависимость стран ЕС от российского газа.

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