Украина готова присоединиться к Многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии ООН в Мали. Об этом заявил постоянный представитель Киева при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира. В частности, мы готовы участвовать в миссии ООН в Мали", − отметил украинский дипломат во время открытых дебатов в Совбезе ООН по вопросам миротворческих операций.

Ельченко подчеркнул, что "Украина является сильным и надежным партнером ООН в миротворческих операциях и будет оставаться стойким приверженцем операций по поддержанию мира."

Отметим, украинцы принимают участие в пяти миротворческих миссиях: в Демократической Республике Конго, Южном Судане, на Кипре, в Судане и Косово. Всего 300 украинских военных принимают участие в операциях международной организации.

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