В российском Тобольске (Урал) траур, объявленный по жертвам на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, не помешал сотрудникам районного Центра культуры в среду, 28 марта, отметить профессиональный праздник в ресторане.

Соответствующее видео опубликовал на Youtube зритель банкета, информирует svodka.net.

Как передает издание Ura, работники даже не пытались перенести банкет.

«Нет, такого разговора не было. С ними работала непосредственно я. И, раз сегодня (28 марта, — прим. «Апострофа») объявили траур, им бы никто не запретил перенести, у нас как раз в воскресенье было свободное время, но от них никакой информации по перенесению не было. За это я сама отвечаю», — рассказала изданию менеджер заведения «Анастасия», где проводился банкет, Наталья Кремлева.

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При этом, директор Центра культуры Римма Бизина, сотрудники которого решили отметить профессиональный праздник в день траура, призналась, что в учреждении узнали о том, что объявлен траур только в среду утром, 28 марта.

«Когда пришли на работу, увидели письмо. Я допоздна работала, телевизор не включала. Наш сотрудник позвонил в ресторан около 9 утра и попытался отменить банкет. Они отказали. Их тоже можно понять, у них продукты бы пропали, а у нас деньги», — сказала она.

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