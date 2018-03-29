Музыкант Андрей Макаревич вместе со своей группой "Машина времени" находится в гастрольном туре по Северной Америке, но продолжает думать о влиянии пропаганды на россиян. Макаревич: Вычитывать в интернете какую-то помойку? Я лучше хорошую книжку почитаю Фото: EPA "Поскольку образ кровавого жидобандеровца пообтерся в общественном сознании, предлагаю нового яркого врага – жидоамериканца", – написал он. https://www.facebook.com/makarevichav/posts/2112680268748805 Российский музыкант находится в гастрольном туре по Северной Америке, состоящим из девяти концертов.18 марта Макаревич сообщил в соцсети, что впервые за три года прилетел в США. Американцы показались ему "спокойнее, веселее и добрее" россиян."Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", – написал музыкант.В комментариях, говоря о российских пропагандистах, он добавил: "Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".После этого спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала лидера "Машины времени" прекратить обижать россиян.Макаревич в комментарии "Голосу Америки" заявил, что не хочет говорить о травле или гонениях."Вычитывать в интернете какую-то помойку? Я лучше хорошую книжку почитаю в это же время. Я не собираю мнения идиотов. Мне гораздо ценнее мнение нормальных людей, к которым я себя отношу. Их пока хватает", – заверил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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