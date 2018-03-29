Увеличение уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" напоминает теневую схему по вливанию бюджетных денег. Об этом в ходе пленарного заседания заявили депутаты Киевского городского совета,передает со ссылкой на .

"Предусматривается, что мы или 2, или 1,2 миллиарда гривен будем платить и не понятно куда, в какую дыру - это должно быть очевидным для любого, кто хотя бы как-то разбирается в экономике или в политике", - заявил Сергей Гусовский.

В "Самопомощи" отметили, проект решения об увеличении уставного капитала "Киевтеплоэнерго" изменялся несколько раз. При этом депутатам так и не были представлены ни концепция развития компании, ни чёткая программа использования бюджетных денег.

"Сегодня мы залезаем в карман киевлян непрямым способом и вынимаем с этого кармана миллиарды гривен. Сначала нам озвучили 7 миллиардов гривен, потом нам сказали, что в проект решения внесли 2 миллиарды гривен, сторговались на 1,2 миллиардах. Сегодня мы делаем инвестицию в КП и заведомо уже знаем, что она никогда не вернётся, что это будут убытки", - добавил председатель постоянной комиссии по вопросам собственности Леонид Антоненко.

В "Самопомощи" считают, что городская община имеет право на возвращение контроля над активами тепловой генерации. Однако это не должно осуществляться любой ценой.

Сначала общественности должен быть представлен бизнес-план "Киевтеплоэнерго". Также предприятие должно отчитаться об использовании ранее полученной материальной помощи. Кроме того, следует назначить ответственный и независимый наблюдательный совет.

"Мы не можем принимать такие решения по уставному фонду на миллиарды без какого-нибудь стратегического понимания общей картины жизнедеятельности этого важного предприятия. Поэтому не хотелось бы, чтобы вопросом возвращения активов в город покрывались какие-то теневые схемы", - отметил депутат от "Самопомощи" Константин Богатов.

22 марта увеличил уставной капитал КП "Киевтеплоэнерго" на 1,2 миллиарда гривен. Деньги должны быть использованы на исполнение функций по приёму на баланс тепловых сетей города после расторжения договора с компанией "".

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