6 апреля христиане только мира вспоминают о суде, распятии, страданиях и погребении Иисуса Христа. Согласно традициям, в Страстную пятницу действует некоторые запреты. Кроме того, длится самый строгий пост до самой Пасхи.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

1) Нельзя стирать, убирать, готовить, стричься, краситься и заниматься другими мирскими делами.

2) Верующий не должен веселиться. Также стоит ограничить использование интернета и телевизора.

3) Не стоит выполнять сельскохозяйственные работы, так как нельзя вбивать железные предметы в землю.

4) Воспрещается прикасаться к острым металлическим предметам в доме, следовательно шить, вязать, плести или резать хлеб нельзя (его разламывают).

5) В Страстную пятницу нельзя пить алкоголь или курить,предаваться плотским утехам.

Страстная пятница: что нужно делать

Хотя мирские дела запрещены, паски все же можно выпекать.

Нужно обязательно посетить богослужение и помолиться в церкви.

После пятничной службы домой надо принести 12 свечей, с которыми вы стояли в храме. Потом их нужно зажечь и поставить по всем уголкам (или пронести), пока они сами не потухнут. Это очистит атмосферу в доме и привлечет благодать.

Если такая свеча начнет потрескивать на какой-то вещью, значит — на ней порча. Обведите свечой вокруг нее несколько раз против часовой стрелки и перекрестите.

6 апреля — Страстная пятница в 2018 году. Это самый печальный день, так как считается, то именно в пятницу был распят Иисус Христос. Также с этим праздником в народе связно множество примет.

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