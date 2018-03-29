|Страстная пятница — традиции дня и его запреты
|29.03.2018 07:22
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6 апреля христиане только мира вспоминают о суде, распятии, страданиях и погребении Иисуса Христа. Согласно традициям, в Страстную пятницу действует некоторые запреты. Кроме того, длится самый строгий пост до самой Пасхи.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
1) Нельзя стирать, убирать, готовить, стричься, краситься и заниматься другими мирскими делами.
2) Верующий не должен веселиться. Также стоит ограничить использование интернета и телевизора.
3) Не стоит выполнять сельскохозяйственные работы, так как нельзя вбивать железные предметы в землю.
4) Воспрещается прикасаться к острым металлическим предметам в доме, следовательно шить, вязать, плести или резать хлеб нельзя (его разламывают).
5) В Страстную пятницу нельзя пить алкоголь или курить,предаваться плотским утехам.
Страстная пятница: что нужно делать
6 апреля — Страстная пятница в 2018 году. Это самый печальный день, так как считается, то именно в пятницу был распят Иисус Христос. Также с этим праздником в народе связно множество примет.
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