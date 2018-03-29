Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко выразил готовность от имени Украинского государства присоединиться к многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии ООН в Мали. Об этом сообщает со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН, опубликованную на Twitter-странице Представительства Украины при ООН.

“Украина готова расширить географию участия в операциях по поддержанию мира, в т.ч. путем присоединения к Миссии ООН в Мали”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине вернулся самолет с 75 украинскими военнослужащими из состава 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

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