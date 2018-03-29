Тернопольские силовики, которые «засветились» на видео танцующими под песню пропутинского российского певца Олега Газманова про «российских офицеров», признали в свою вину и отправятся служить в зону АТО на два месяца.

Об этом сообщил руководитель ГУ Национальной полиции Украины в Тернопольской области Александр Богомол, передает Доба, информирует svodka.net.

«Действительно неприятный случай. По факту неэтичного поведения сотрудников полиции проводится служебное расследование. По предварительной информации во время празднования дня рождения одна из гостей заказала украинскую версию песни, а когда началась композиция, получился конфуз. Люди иногда ошибаются. Работники, кстати являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы», — сказал он.

По факту инцидента проводится служебное расследование.

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