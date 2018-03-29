В МЧС РФ заявили, что более 40 единиц техники доставят жителям
оккупированного Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов. Россия
начала доставлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года Фото:
mchs.gov.ru Отмечается, что на российско-украинской границе колонна
разделится на две части – одна направится в Донецк,
другая – в Луганск."На пограничных пунктах пропуска автомобили
пройдут проверку российскими и украинскими представителями
таможенных и пограничных служб в соответствии с международным
законодательством по доставке гуманитарных грузов", – заявили в МЧС
РФ.Указано, что более 40 единиц техники "доставят жителям Донбасса
свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых –
детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой
необходимости".Россия начала доставлять "гумконвои" на Донбасс
летом 2014 года. 22 февраля 2018
года прибыл 74-й.Министр юстиции Украины Павел Петренко в
интервью интернет-изданию "ГОРДОН" заявлял, что под видом
"гумконвоев" завозилось вооружение и боеприпасы.
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