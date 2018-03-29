В МЧС РФ заявили, что более 40 единиц техники доставят жителям оккупированного Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов. Россия начала доставлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года Фото: mchs.gov.ru Отмечается, что на российско-украинской границе колонна разделится на две части – одна направится в Донецк, другая – в Луганск."На пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут проверку российскими и украинскими представителями таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов", – заявили в МЧС РФ.Указано, что более 40 единиц техники "доставят жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости".Россия начала доставлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года. 22 февраля 2018 года прибыл 74-й.Министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" заявлял, что под видом "гумконвоев" завозилось вооружение и боеприпасы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки донбасс гуманитарных грузов мчс что Теги: война в украине