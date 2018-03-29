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Азербайджан выразил свое недовольство закупленным у России вооружением
29.03.2018 07:38
Азербайджан выразил свое недовольство закупленным у России вооружением Так, по источникам СМИ, в конце 2017 года во время закрытого заседания российско-азербайджанской комиссии по военно-техническому сотрудничеству Баку был поднят вопрос.

Отмечается, что на заседании было высказано недовольство к выполнению условий контрактов на поставку Т-90С, БМП-3, БТР-82, САУ «Мста-С», РСЗО «Смерч», ЗРК «Тор-М2″ и другого российского вооружения.

Основные претензии заключались в «несоответствии поставленной техники определенным в контрактах перечням технической комплектации, отсутствии технической документации, выходу из строя некоторых образцов вооружений из-за явного заводского брака, а также в отсутствии комплектующих для проведения текущего ремонта».

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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