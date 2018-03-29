На голосование 25 мая вынесут вопрос отмены восьмой поправки в Конституцию Ирландии о равных правах на жизнь плода и матери во время беременности. Референдум пройдет 25 мая Фото: ЕРА 28 марта соответствующий законопроект поддержали 40 из 60 членов верхней палаты ирландского парламента, 10 проголосовали против.На голосование вынесут вопрос отмены так называемой восьмой поправки в Конституцию о равных правах на жизнь плода и матери во время беременности.В законопроекте предусмотрен неограниченный доступ к абортам для женщин до 12-й недели беременности и в исключительных случаях.В соответствии с нынешним законодательством от 1963 года, в Ирландии аборт допускается, только если существует угроза жизни женщины. При этом запрещен аборт в случае изнасилования, инцеста или смертельной аномалии плода. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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