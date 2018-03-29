Размышляя о «реформе» образования в так называемой ДНР, Захарченко рассказал о возвращении старой системы образования, которая была при СССР, назвав одним из нововведений курс религиоведения, при том, что в СССР вера была под запретом.

«Мы уходим от той системы образования, которая была под Украиной и возвращаем немножко переработанную, но все же старую добрую систему обучения, которая была при Советском Союзе. В 18-м году будет введен обязательный час обучения религии в школах, детских садах, вузах», — сказал Захарченко.

Видео на своей странице в Twitter опубликовал блогер Necro Mancer.

Главарь боевиков анонсировал столь желанное для части жителей и пенсионеров Донбасса возвращение к советским источников, однако пока только в части образовательных программ.

При этом у пользователей соцсетей заявление Захарченко вызвало волну насмешек: люди отмечают, что пиар Захарченко надоел, даже самим жителям оккупированного Донбасса.

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