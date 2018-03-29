В связи с потеплением условия перезимовки для озимых улучшились — уменьшились площади вымерзания и сократился период зимовки

Изменение климата — одна из острейших проблем человечества. Какие последствия она принесла и принесет украинским аграриям, рассказала руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко, передает Agroportal.UA, информирует svodka.net.

Повышение температуры воздуха в летний период, по ее словам — это действительно большая угроза для сельского хозяйства, чего нельзя сказать о зиме. Например, в связи с потеплением условия перезимовки для озимых улучшились — уменьшились площади вымерзания и сократился период зимовки.

Для яровых это сокращение вегетационного периода, то есть ранние культуры созревают быстрее, чем это было раньше. Если яровой ячмень должен вегетировать 80-90 дней, то за счет повышения температуры этот период уменьшается до 60-70 дней, а как известно, чем короче срок жизни растений, тем худший они дают урожай.

Характерно, что климатическим изменениям подверглась практически вся территория Украины. Наибольшие перемены отмечаются в северных областях, а именно — в Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской и др.

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Если 20-30 лет назад кукуруза вызревала не во всех регионах, то в последние годы она созревает везде, даже в Ивано-Франковской области, где раньше накапливалось меньше тепла и можно было выращивать только ранние гибриды.

Для подсолнечника «родными» были южные и юго-восточные регионы, а сейчас он хорошо вызревает везде. Интересно, что подсолнечник как засухоустойчивая культура начал давать более высокие урожаи в тех областях, где отмечается большая увлажненность.

Поэтому, считает знаток, фермеры должны быть осведомлены о ситуации, особенно в периоды, когда все очень быстро меняется: им нужно обращаться в подразделения гидрометеорологической службы и ближайших метеостанций, интересоваться тенденциями.

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Относительно ближайших изменений Татьяна Адаменко предполагает потепление и таяние снега с 30 марта. Далее ситуация будет меняться каждый день, для аграриев главное, чтобы ночные температуры стабилизировались и были плюсовыми. Прогнозировать заморозки в начале апреля нет оснований.

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