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В США автомобиль врезался в группу людей, погиб один человек
29.03.2018 07:47
По данным полиции, случай в американском Сан-Франциско носил бытовой характер и никакой угрозы безопасности общественности нет. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Один человек погиб в результате инцидента Фото: ЕРА Три человека получили серьезные травмы, состояние еще одного удовлетворительное.Инцидент произошел в промышленном районе города. Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали.По данным полиции, случай носил бытовой характер и никакой угрозы безопасности общественности нет.

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