По данным полиции, случай в американском Сан-Франциско носил
бытовой характер и никакой угрозы безопасности общественности нет.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Один человек
погиб в результате инцидента Фото: ЕРА Три человека получили
серьезные травмы, состояние еще одного удовлетворительное.Инцидент
произошел в промышленном районе города. Злоумышленник попытался
скрыться, но его задержали.По данным полиции, случай носил бытовой
характер и никакой угрозы безопасности общественности нет.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира