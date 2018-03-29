Лидер Радикальной партии вывез свою жену Росита в Швейцарию, куда их пригласил экс-глава Европарламента Пэт Кокс.

Об этом сообщают коллеги Ляшко Андрея Лозового,передает со ссылкой на .

И хотя Олег Валерьевич воздержался от детального фотоотчета своего путешествия в соцсетях, его правая рука неосмотрительно изложил пару видео.

На одном из них женщина Ляшко держит в руках сумку, похожую на Gucci.

Подобная модель в сети стоит $2,5 тыс, то есть примерно 65 тыс. грн.

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