|Яка доросла! Олександр Педан похвалився старшою донькою (ФОТО)
|29.03.2018 07:54
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Відомий ведучий та шоумен Олександр Педан нещодавно вдруге став батьком - його армия подарувала зірці сина. Втім, малюка в мережі батьки поки не показують, а от старшу доньку Лєру час від часу демонструють, як-от напередодні Педан похвалився Лєрою.
"Мені пощастило - в нашій родині два дня народження поспіль! Масяня! З одного боку, мені не віриться, що тобі вже 13 років, тому що для мене ти - маленька дівчинка, якій я завжди прийду на допомогу, а з іншого - ти виглядаєш, як доросла красуня, і щоб мене не сварили в коментарях, доводиться писати «це моя дочка, а не те, що ви подумали». Леруська, з днем народження! Я зроблю все і навіть більше, щоб ти була хеппі!", - написав щасливий татусь.
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