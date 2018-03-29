Как информирует Укргидрометцентр, лишь в южных областях синоптики обещают минимальное количество осадков, а на западе ожидаются сильные дожди.

Ночью и утром на дорогах северо-восточной половины будет кое-где гололедица. Ветер северо-восточный (на западе юго-восточный), 5-10 метров в секунду. В ночные часы столбик термометра кое-где будет опускаться до 10-13 градусов мороза, самую холодную погоду синоптики прогнозируют в Сумской и Черниговской областях.

Днем ожидается около 1-6 градусов со знаком плюс, на Прикарпатье и на юге Украины – до 13 градусов со знаком плюс. Напомним, что ранее синоптики рассказали, что погода на Пасху будет очень теплой и сухой, кое-где воздух прогреется до 22 градусов.

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