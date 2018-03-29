Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число официальных миллионеров возросло на 50 процентов. Наибольшее количество задекларировавших более миллиона гривен граждан было зафиксировано в Киеве — 409 человек, что составляет почти 40 процентов от их общего количества.

Также в ГФС рассказали, что большинство украинских миллионеров декларируют доходы в виде зарплаты, и общая сумма этих средств составила более четырех миллиардов гривен. Два миллиарда гривен – это средства, полученные от унаследованного имущества, еще более миллиарда гривен – суммы, полученные от продажи имущества.

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