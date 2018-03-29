|"Опасная авантюра": Кремлевские пропагандисты привезли немецких детей в оккупированный Крым
|29.03.2018 08:03
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Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в захваченный Российской Федерацией Крым немецких детей привезли пропагандисты Кремля.
Из-за отсутствия консульской и страховой защиты это «очень опасная авантюра», написал чиновник в своем аккаунте в Twitter, информирует svodka.net.
«Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности», — отметил глава МИДа.
В Генеральном консульстве Украины в Мюнхене также отреагировали на случай. «Генконсульство возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины», — говорится на его странице в Facebook.
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