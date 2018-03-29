Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что правительство подготовило "достаточно сильный пакет" законопроектов по борьбе с терроризмом. Британское правительство подготовило новое антитеррористическое законодательство Фото: ЕРА Он добавил, что правительство подготовило "достаточно сильный пакет" законопроектов.Как отмечает Reuters, в минувшем году министр внутренних дел Соединенного Королевства Амбер Радд заявила, что Лондону нужно обновлять антитеррористическое законодательство, чтобы противостоять новым современным угрозам, в частности онлайн-радикализации.В прошлом году в Британии после ряда терактов повысили уровень террористической угрозы до максимального "критического". Он был снижен в сентябре 2017 года до "серьезного". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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