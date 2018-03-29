Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что
правительство подготовило "достаточно сильный пакет" законопроектов
по борьбе с терроризмом. Британское правительство подготовило новое
антитеррористическое законодательство Фото: ЕРА Он добавил, что
правительство подготовило "достаточно сильный пакет"
законопроектов.Как отмечает Reuters, в минувшем году министр
внутренних дел Соединенного Королевства Амбер Радд заявила, что
Лондону нужно обновлять антитеррористическое законодательство,
чтобы противостоять новым современным угрозам, в частности
онлайн-радикализации.В прошлом году в Британии после ряда терактов
повысили уровень террористической угрозы до максимального
"критического". Он был снижен в сентябре 2017 года до "серьезного".
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