Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в течение ближайших недель или месяцев представит парламенту новое антитеррористическое законодательство, заявил министр безопасности Соединённого Королевства Бен Уоллес. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

“Вы увидите его очень скоро, мы собрали довольно мощный пакет”, — сказал Уоллес, добавив, что новое законодательство будет представлено “в ближайшие несколько недель или месяцев”.

Напомним, постоянный секретарь министерства обороны Соединённого Королевства Стивен Лавгроув и заместитель начальника Штаба обороны британских ВС Гордон Мессенджер 27 марта в интервью небольшой группе журналистов заявил, что Западу следует пересмотреть концепцию сдерживания, чтобы привести ее в соответствие с реалиями сегодняшнего дня.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира