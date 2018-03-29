Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко требует от обербургомистра города Аугсбург отреагировать на визит немецких школьников в оккупированный Крым. Об этом говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

«Генконсульство возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины», — говорится в сообщении.

В связи с этим генеральный консул обратился с письмом к обербургомистра Аугсбурга Курту Гриблю с просьбой «жестко отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ к сомнительным политическим акциям».

17 немецких школьников прилетели в оккупированный Симферополь вечером 27 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

На полуострове они пробудут два дня. Детей привезли для участия в проекте «Дни российско-немецкой детской народной дипломатии в Ялте».

Согласно сообщению российских СМИ, в рамках визита планируется подписание договора о сотрудничестве между национально-культурной автономией немцев Ялты, ялтинской средней школой №1, школой иностранных языков «Лингва-мир» и некой общественной организацией из Германии.

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