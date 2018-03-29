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Мэй и Меркель договорились противостоять усилившейся агрессии России
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29.03.2018 08:11
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила канцлера
Германии Ангелу Меркель за поддержку и солидарность, проявленную
после отравления в Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея
Скрипаля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мэй
провела телефонный разговор с Меркель Фото: EPA Мэй поблагодарила
Меркель за поддержку и солидарность, проявленную после отравления в
Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля."Канцлер и
премьер-министр согласились с необходимостью продолжать совместную
работу в плане противостояния усилению российской агрессии", –
отметили в пресс-службе.В этот день Мэй также разговаривала с
президентом США Дональдом Трампом.Она поприветствовала решение
Вашингтона выслать из страны 60 российских дипломатов в ответ на
случай в Солсбери, сообщили в пресс-службе премьер-министра.Мэй
отметила, что США дали очень сильный ответ на отравление
Скрипалей. Она поприветствовала действия международного сообщества
"в ответ на безрассудное и наглое поведение России".В Белом доме
подтвердили, что Трамп и Мэй обсудили в ходе разговора случай в
Солсбери."Оба лидера согласились с важностью ликвидации шпионских
сетей России в Великобритании и Соединенных Штатах, чтобы
ограничить российскую тайную деятельность и предотвратить возможные
атаки с применением химического оружия на территории обеих
стран", – отметили в Белом доме.4 марта 2018 года 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся
до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным
применением силы Россией против Великобритании.Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии, Австралии и
других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.По подсчетам телеканала CNN на 28 марта,
российских дипломатов выслали еще 27 стран, в том числе
Украина.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских
представителей при Альянсе.
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