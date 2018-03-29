Украинские военные обезвредили диверсионную группу оккупантов на Приазовье.

Разгорелся бой, после которого террористы отступили, забрав раненых. Об этом говорится в сюжете программы "Спецкор" на телеканале "2+2", передает .

Отмечается, что это далеко не первая вылазка террористов на передовой возле Азовского моря. Так, накануне они пытались атаковать позиции украинских морпехов 82-мм минами и стреляли из тяжелых пулеметов, но получили достойный ответ.

"Очень тяжело, скажем, ориентироваться, потому что минирует враг, потом оставляет. До конца очень тяжело провести инженерные работы, потому что не дают возможности", – рассказал военный с позывным "Вуйко".

Каждые сутки украинские бойцы пытаются обдурить смерть и дожить до утра, готовые пожертвовать жизнью ради Украины. Они мало спят из-за постоянных обстрелов оккупантов и копаний окопов.

"Сны бывают разные. Бывают автомобили, я фанат. Бывают сепары, собаки. А так снов очень мало было, как бы тут несем службу", – рассказал воин с позывным "Гуцул".















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