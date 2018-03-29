Во время телефонного разговора президент США и премьер-министр Великобритании Дональд Трамп и Тереза Мэй соответственно обсудили действия по препятствию скрытой деятельности разведки РФ, чтобы иметь возможность предотвратить в будущем возможные химатаки.

Об этом в среду, 28 марта сообщила власть американского лидера.

В том числе, в сообщении пресс-службы Белого дома говорится, что оба лидера договорились о важности устранения шпионских сетей Российской Федерации. Это делается для того, чтобы “связать руки” российским секретным службам и предотвратить в будущем возможные нападения с использованием химоружия на территории только мира.

Как известно, последний такой случай Россия осуществила в день 4 марта на территории британского Солсбери, когда химическим веществом “Новичок” был отравлен прежний шпион ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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