В сети показали фотографии, на которых видно, как боевики планомерно разворовывают территорию временно оккупированного Донбасса, вывозя грузовиками все, что плохо лежит, вплоть до металлолома.

Соответствующие снимки опубликовал пользователь под ником IgorGirkin в Twitter, информирует svodka.net.

Ростовская обл… граница с Украиной… pic.twitter.com/wIe06KKgnE — IgorGirkin (@GirkinGirkin) 27 марта 2018 г.

«На районе пару недель назад возили в течение дня резанное шахтное оборудование, явно на металл, но было и такое», — пишет он.

Ростовская обл… граница с Украиной… pic.twitter.com/wIe06KKgnE — IgorGirkin (@GirkinGirkin) 27 марта 2018 г.

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