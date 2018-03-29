|В Сети опубликовали показательное фото с оккупированного Донбасса
|29.03.2018 08:19
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В сети показали фотографии, на которых видно, как боевики планомерно разворовывают территорию временно оккупированного Донбасса, вывозя грузовиками все, что плохо лежит, вплоть до металлолома.
Соответствующие снимки опубликовал пользователь под ником IgorGirkin в Twitter, информирует svodka.net.
«На районе пару недель назад возили в течение дня резанное шахтное оборудование, явно на металл, но было и такое», — пишет он.
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