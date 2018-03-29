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Климкин назвал визит группы немецких школьников в Крым "очень опасной авантюрой"
29.03.2018 08:19
Организаторов визита школьников из немецкого Аугсбурга в оккупированный Крым нужно привлечь к ответственности, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Климкин: Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей Фото: ЕРА "Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей. Из-за отсутствия консульской и страховой защиты это очень опасная авантюра. Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности", – отметил министр.

Пропагандисти Кремля привезли до окупованого Криму німецьких дітей. Через відсутність консульського та страхового захисту це дуже небезпечна авантюра. Її організатори мають бути притягнуті до відповідальності. https://t.co/NjeBNaCZu6

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 березня 2018 р.
Агентство "РИА Крым" сообщило 27 марта, что школьники из Германии прибыли в Крым для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии. Делегация насчитывает 17 человек. Немецкие дети пробудут в Крыму до 2 апреля. Генеральное консульство Украины в Мюнхене призвало обер-бургомистра Аугсбурга Курта Грибля отреагировать на этот визит.

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