Организаторов визита школьников из немецкого Аугсбурга в оккупированный Крым нужно привлечь к ответственности, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Климкин: Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей Фото: ЕРА "Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей. Из-за отсутствия консульской и страховой защиты это очень опасная авантюра. Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности", – отметил министр. Пропагандисти Кремля привезли до окупованого Криму німецьких дітей. Через відсутність консульського та страхового захисту це дуже небезпечна авантюра. Її організатори мають бути притягнуті до відповідальності. https://t.co/NjeBNaCZu6 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 березня 2018 р. Агентство "РИА Крым" сообщило 27 марта, что школьники из Германии прибыли в Крым для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии. Делегация насчитывает 17 человек. Немецкие дети пробудут в Крыму до 2 апреля. Генеральное консульство Украины в Мюнхене призвало обер-бургомистра Аугсбурга Курта Грибля отреагировать на этот визит. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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