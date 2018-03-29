Экс-министр Каталонии Клара Понсати, которую разыскивает Испания по обвинению в мятеже, была отпущена под залог после слушания в суде по поводу ее экстрадиции, передает со ссылкой на .

В частности, сообщается, что профессор Клара Понсати была арестована после того, как охотно сдалась полиции в Эдинбурге. Позже она предстала перед судом на начальных слушаниях об экстрадиции, где было дано согласие отпустить ее под залог.

"Она (Понсати - ред.) не верит, что испанские суды могут гарантировать независимость, соблюдение прав человека или справедливость. Клара остается решительно настроена и готова дать отпор", - заявил ее адвокат Аамер Анвар.

В результате выхода под залог, Понсати приступит к юридической борьбе против возвращения в суд в Испании.

"Клара хотела бы поблагодарить Николу Стерджен, шотландское правительство и политиков за их солидарность. Шотландия является настоящим другом Каталонии в ее тяжелые времена", - добавил он.

Напомним, как сообщалось ранее, сегодня, 28 марта, прежний министр образования Каталонии Клара Понсати, которую Мадрид обвиняет в мятеже, сдалась полиции Шотландии, куда она уехала после предъявления обвинений.

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