Как уточняется, боеприпас поместили в консервную банку, на которой неизвестные злоумышленники написали «Слава Украине!».

При осмотре все вагоны поезда были пустыми.

Ручную гранату, предположительно РГД-5, обнаружили российские пограничники при осмотре грузового поезда, следовавшего из Харькова в Белгород. Она была прикреплена к колесной паре состава.

Боеприпас поместили в консервную банку, на которой неизвестные злоумышленники написали «Слава Украине!». Отмечается, что при осмотре все вагоны поезда были пустыми.



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