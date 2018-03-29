|В поезд, следовавший в Россию, подложили гранату с надписью «Слава Украине!»
|29.03.2018 08:26
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Как уточняется, боеприпас поместили в консервную банку, на которой неизвестные злоумышленники написали «Слава Украине!».
При осмотре все вагоны поезда были пустыми.
Ручную гранату, предположительно РГД-5, обнаружили российские пограничники при осмотре грузового поезда, следовавшего из Харькова в Белгород. Она была прикреплена к колесной паре состава.
Боеприпас поместили в консервную банку, на которой
неизвестные злоумышленники написали «Слава Украине!». Отмечается,
что при осмотре все вагоны поезда были пустыми.
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