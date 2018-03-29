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В поезд, следовавший в Россию, подложили гранату с надписью «Слава Украине!»
29.03.2018 08:26
В поезд, следовавший в Россию, подложили гранату с надписью «Слава Украине!» Происхождение гранаты будет устанавливать полиция.

Как уточняется, боеприпас поместили в консервную банку, на которой неизвестные злоумышленники написали «Слава Украине!».

При осмотре все вагоны поезда были пустыми.

Ручную гранату, предположительно РГД-5, обнаружили российские пограничники при осмотре грузового поезда, следовавшего из Харькова в Белгород. Она была прикреплена к колесной паре состава.

Боеприпас поместили в консервную банку, на которой неизвестные злоумышленники написали «Слава Украине!». Отмечается, что при осмотре все вагоны поезда были пустыми.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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