В венесуэльском городе Валенсия заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме, в результате чего погибло 68 человек, сообщает РБК-Украина.

По словам генерального прокурора Венесуэлы Тарек Уильям Сааб, прокуратура Венесуэлы, в связи событиями в штабе полиции Карабобо, назначилап четырех прокуроров, чтобы выяснить обстоятельства этих трагических событий.

По данным местных СМИ, при пожаре погибло 78 человек, а возгорание возникло после начала бунта в момент посещения заключенных родственниками.

Стоит отметить, что заключенные взяли одного из посетителей в заложники и ранили его ножом. Поскольку власти не ответили на их требования, заключенные начали жечь матрасы, после чего возник пожар. Большинство жертв, в том числе некоторые посетители, погибли от удушья.

Как сообщал svodka.net ранее, министры иностранных дел Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая сообщили, что Венесуэлу на неопределенный срок исключили из состава торгово-экономического союза стран Южной Америки МЕРКОСУР.

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