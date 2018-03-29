Следующим правителем России может стать "какой-нибудь генерал, который всех заставит ходить строем".

При этом нынешний министр обороны России Сергей Шойгу – не худший из возможных вариантов, - сказал в интервью "" журналист и телеведущий Евгений Киселев, передает .

"Хочу заметить, что многие совершенно упускают то обстоятельство, что на самом деле следующий правитель России может не быть более либеральным или более демократичным, чем Путин. А генерала вы не хотите какого-нибудь?" - заявил он.

"Как Шойгу, например?" - спросил "Обозреватель". "Да нет. На самом деле в глубине души Сергей Кужугетович человек вполне либеральный. Когда-то я был знаком с ним лично. Поверьте, он хитрый восточный человек, тувинец, со свойственным восточному человеку умением маневрировать, хитрить, подстраиваться, пристраиваться, менять окраску. Подумайте – он находится в правительстве России с 1991 года. Поэтому Шойгу – это еще ничего", - заверил Киселев.

И добавил: "А вот какой-нибудь генерал Шаманов, который в свое время кровью заливал Чечню, или кто-нибудь из генералов, которые выдвинулись в ходе гибридной войны с Украиной или российской спецоперации в Сирии – а там, как я понимаю, есть очень крутые ребята, - или какой-нибудь молодой циничный жестокий спецслужбист, фамилии которого мы не знаем, который сейчас является одним из замов руководителя или Главного разведывательного управления Генерального штаба… Вот это уже может оказаться гораздо опаснее".

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