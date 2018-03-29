Сертификация постоянно действующих процедур, основанных на принципах системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР), не является обязательной. Об этом заявил директор департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Борис Кобаль, передает со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Он уточнил, что действующее законодательство требует ввести НАССР на предприятия по производству пищевых продуктов. Зато требования получить сертификат НАССР - нету, отметил Кобаль.

По его словам, закон "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" предусматривает установление прозрачного механизма предоставления государственных гарантий безопасности и качества пищевых продуктов и внедрение государственного контроля в сфере санитарных и фитосанитарных мер "с поля - к столу". А одним из обязательных требований для оператора рынка пищевых продуктов является система анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР). Это система, которая идентифицирует, оценивает и контролирует опасные факторы, которые являются определяющими для безопасности пищевых продуктов, пояснил Кобаль.

Он напомнил, что для постепенного перехода на использование процедур НАССР для производителей определено переходный период.

Так, для мощностей, которые осуществляют деятельность с пищевыми продуктами, в составе которых есть необработанные ингредиенты животного происхождения (кроме малых мощностей), система должна быть введена в течение 3 лет с момента обнародования закона (с 20.09.2017).

На мощностях, осуществляющих деятельность с пищевыми продуктами, в составе которых отсутствуют необработанные ингредиенты животного происхождения (кроме малых мощностей), - через четыре года (с 20.09.2018), а для малых мощностей - через пять лет (с 20.09.2019).

"В зависимости от вида деятельности, предприятия должны ввести эту систему в сроки, предусмотренные законодательством. И Госпродпотребслужба имеет право испытывать бизнес на предмет внедрения системы НАССР. За нарушение предусмотрены санкции", - отметил Кобаль, добавив, что по результатам проверок нарушителей могут оштрафовать.

В частности, речь идет о штрафах в размере от 30-75 минимальных зарплат для юрлиц и от 3-15 минимальных заработных плат для физических лиц-предпринимателей. Кроме того, есть угроза остановки работы мощности, добавил Кобаль.

Директор департамента сообщил, что не на всех предприятиях введена и действует система НАССР.

"Бывает, что у кабинета директора в позолоченой рамке размещено сертификат о введении НАССР, однако проверка свидетельствует о большом количестве несоответствий. Сертификат каким-то образом получили, но система не заработала и требования закона не выполнили. Но вместе с этим законодательство не предусматривает обязательность сертификации предприятий на внедрение этой системы - диплома может не быть, но система должна работать", - сообщил он.

Как сообщал по словам нардепа Тригубенко, дедлайны по внедрению НАССР не должны приводить к тому, что предприниматели только формально будут "воплощать" систему на своих производствах.

"С моей точки зрения спешить в таком важном процессе не стоит. Чтобы не свести все это к формальности и бумажкам. Ведь на самом деле не государство должно нести ответственность за продукцию, за ее качество и безопасность, а именно ее производитель. Поэтому только сознательное введение НАССР будет стимулировать развитие предприятий и здоровую конкуренцию между ними", - отметил политик.

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