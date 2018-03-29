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Зеркаль выступила за разрыв Договора о дружбе с Россией
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29.03.2018 08:35
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В новых реалиях должен быть заключен новый договор об отношениях
между Украиной и Россией, убеждена заместитель министра иностранных
дел Украины Елена Зеркаль. Зеркаль: Россия брутально нарушила
договор о дружбе Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Мы должны
определиться с позицией, нужно ли прододлевать этот договор, до
ноября 2018 года, до октября даже. Мое мнение – нельзя
продлевать этот договор, поскольку Россия брутально его нарушила,
особенно что касается последних выборов в Крыму – выборов
президента РФ", – сказала Зеркаль.По ее словам, украинская
сторона была против разрыва этого договора до завершения подготовки
исков против РФ в международные суды."Сейчас все дела против РФ уже
в судах. Поэтому у нас нет никаких сомнений, мы видим как
дипломаты, что договор не выполняется. И в новых реалиях отношений
с Россией мы должны выйти на новый договор, который будет
предусматривать и правовые инструменты решения споров между
государствами", – заявила дипломат.Верховная
Рада ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и
партнерстве Украины с Россией 14 января 1998 года."Договор
заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически
продлеваться на последующие 10-летние периоды, если ни одна из
высоких договаривающихся сторон не заявит другой высокой
договаривающейся стороне о своем желании прекратить его действие
путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до
окончания очередного 10-летнего периода", – сказано в
документе.Положение о признании границ закреплено во 2-й статье
договора о дружбе. Она гласит: "Высокие договаривающиеся стороны в
соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по
заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе уважают территориальную целостность друг друга и
подтверждают нерушимость существующих между ними границ".Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В апреле 2014 года на
Донбассе начался вооруженный конфликт. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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