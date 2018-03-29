В новых реалиях должен быть заключен новый договор об отношениях между Украиной и Россией, убеждена заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Зеркаль: Россия брутально нарушила договор о дружбе Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Мы должны определиться с позицией, нужно ли прододлевать этот договор, до ноября 2018 года, до октября даже. Мое мнение – нельзя продлевать этот договор, поскольку Россия брутально его нарушила, особенно что касается последних выборов в Крыму – выборов президента РФ", – сказала Зеркаль.По ее словам, украинская сторона была против разрыва этого договора до завершения подготовки исков против РФ в международные суды."Сейчас все дела против РФ уже в судах. Поэтому у нас нет никаких сомнений, мы видим как дипломаты, что договор не выполняется. И в новых реалиях отношений с Россией мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между государствами", – заявила дипломат.Верховная Рада ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией 14 января 1998 года."Договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие 10-летние периоды, если ни одна из высоких договаривающихся сторон не заявит другой высокой договаривающейся стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного 10-летнего периода", – сказано в документе.Положение о признании границ закреплено во 2-й статье договора о дружбе. Она гласит: "Высокие договаривающиеся стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В апреле 2014 года на Донбассе начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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