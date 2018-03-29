Южная и Северная Корея в четверг договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, стремясь улучшить отношения и ослабить военную напряженность. Об этом сообщает со ссылкой на Yonhap.

Согласно результатам переговоров на высшем уровне, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын встретятся в Доме Мира в южнокорейской части пограничной деревни Панмунджом.

Обе стороны также договорились о контактах на рабочем уровне в следующую среду, чтобы обсудить протокол и безопасность, связанные с саммитом, говорится в заявлении по результатам переговоров.

Межкорейский саммит станет первым за более чем десятилетие.

Как сообщал , КНДР 24 марта приняла предложение Республики Корея провести переговоры на высоком уровне для определения даты и места проведения будущего в апреле межкорейского саммита.

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