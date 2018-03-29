Соответствующее видео опубликовано на Youtube во вторник, 27 марта.

«Мне хотелось дать возможность почувствовать всем то, что чувствуют украинцы, который год. Россияне этого не понимают. Для россиян это (война на Донбассе, — прим. «Апострофа»), как-то виртуально, по телевизору. Но я напоминаю, что четвертый год они убивают украинцев, практически ежедневно», — сказал он.

Осторожно! Ненормативная лексика!

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