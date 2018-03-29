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Украинский пранкер объяснил, зачем заговорил о 300 погибших в Кемерово (видео)
29.03.2018 08:42
Украинский пранкер объяснил, зачем заговорил о 300 погибших в Кемерово (видео) Украинский пранкер Никита Кувиков (известный как Евгений Вольнов), заочно арестованный Россией, объяснил свои звонки с сообщениями о 300 погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, желанием показать, что "чувствуют украинцы".

Соответствующее видео опубликовано на Youtube во вторник, 27 марта.

«Мне хотелось дать возможность почувствовать всем то, что чувствуют украинцы, который год. Россияне этого не понимают. Для россиян это (война на Донбассе, — прим. «Апострофа»), как-то виртуально, по телевизору. Но я напоминаю, что четвертый год они убивают украинцев, практически ежедневно», — сказал он.

Осторожно! Ненормативная лексика!

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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