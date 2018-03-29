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Мэй обсудила с Меркель и Трампом противостояние усилившейся агрессии России и важность ликвидации ее шпионских сетей
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29.03.2018 08:43
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила канцлера
Германии Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа за
действия Берлина и Вашингтона в ответ на отравление в Солсбери
экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Мэй провела телефонный
разговор с Меркель Фото: EPA Мэй поблагодарила Меркель за поддержку
и солидарность, проявленную после отравления в Солсбери экс-офицера
российской разведки Сергея Скрипаля."Канцлер и премьер-министр
согласились с необходимостью продолжать совместную работу в плане
противостояния усилению российской агрессии", – отметили в
пресс-службе.В этот день Мэй также разговаривала с президентом США
Дональдом Трампом.Она поприветствовала решение Вашингтона выслать
из страны 60 российских дипломатов в ответ на случай в Солсбери,
сообщили в пресс-службе премьер-министра.Мэй отметила, что США
дали очень сильный ответ на отравление Скрипалей. Она
поприветствовала действия международного сообщества "в ответ на
безрассудное и наглое поведение России".В Белом доме подтвердили,
что Трамп и Мэй обсудили в ходе разговора случай в Солсбери."Оба
лидера согласились с важностью ликвидации шпионских сетей России в
Великобритании и Соединенных Штатах, чтобы ограничить российскую
тайную деятельность и предотвратить возможные атаки с применением
химического оружия на территории обеих стран", – отметили в
Белом доме.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю
дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся
до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным
применением силы Россией против Великобритании.Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии, Австралии и
других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.По подсчетам телеканала CNN на 28 марта,
российских дипломатов выслали еще 27 стран, в том числе
Украина.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских
представителей при Альянсе.
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