Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила канцлера Германии Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа за действия Берлина и Вашингтона в ответ на отравление в Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мэй провела телефонный разговор с Меркель Фото: EPA Мэй поблагодарила Меркель за поддержку и солидарность, проявленную после отравления в Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля."Канцлер и премьер-министр согласились с необходимостью продолжать совместную работу в плане противостояния усилению российской агрессии", – отметили в пресс-службе.В этот день Мэй также разговаривала с президентом США Дональдом Трампом.Она поприветствовала решение Вашингтона выслать из страны 60 российских дипломатов в ответ на случай в Солсбери, сообщили в пресс-службе премьер-министра.Мэй отметила, что США дали очень сильный ответ на отравление Скрипалей. Она поприветствовала действия международного сообщества "в ответ на безрассудное и наглое поведение России".В Белом доме подтвердили, что Трамп и Мэй обсудили в ходе разговора случай в Солсбери."Оба лидера согласились с важностью ликвидации шпионских сетей России в Великобритании и Соединенных Штатах, чтобы ограничить российскую тайную деятельность и предотвратить возможные атаки с применением химического оружия на территории обеих стран", – отметили в Белом доме.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.По подсчетам телеканала CNN на 28 марта, российских дипломатов выслали еще 27 стран, в том числе Украина.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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