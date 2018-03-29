Депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй обвиняет Национальную полицию и суды в сокрытии преступлений совладельца сети супермаркетов «АТБ» Геннадия Буткевича.

Об этом Куприй заявил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини, информирует svodka.net.

Народный депутат отметил, что уже несколько лет следит за противоправной деятельностью владельца сети супермаркетов «АТБ» «мультимиллионера» Геннадия Буткевича.

«Это именно тот человек, который финансировала режим Януковича, выступал против участников Революции достоинства. Это именно тот изменник, который сейчас ведет бизнес на оккупированных территориях, в частности в Крыму, и платит огромные налоги стране-агрессору. Это именно тот олигарх, купил с потрохами окружение Порошенко, правоохранителей и судей чтобы избежать ответственности за свои преступления», — написал Куприй.

Он напомнил, что недавно к нему обратился киевский журналист и общественный активист Артем Руденко, который сообщил, что по заказу Буткевича его уже 4 года пытаются посадить в тюрьму за участия в мирном протесте у имений друзей Януковича. «Артем доведен до предела психологического срыва и думает даже о совершении самоубийства«, — отметил депутат.

«Я решил вступиться за Артема и направил соответствующее заявление в Нацполицию Украины. Для меня стало сюрпризом, что на мое заявление никто не отреагировал. Я был вынужден обратиться с обжалованием в суд. Но сегодня одиозная судья Печерского районного суда столицы Екатерина Москаленко приняла сторону полиции (читай Буткевича) и поставила под угрозу жизнь Артема», — написал Куприй.

«По сути, председатель Нацполиции Сергей Князев, злоупотребляя своей властью, покрывает пророссийского олигарха и также должен понести за это ответственность. Очевидно полицейские и судья неплохо нажились на этом деле, следовательно должны попасть под следствие НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины). А отдельно судья должна быть освобождена от занимаемой должности в дисциплинарном производстве! Направляю соответствующие заявления», — добавил народный депутат.

Он также пообещал психологическую поддержку Артему Руденко.

«Держитесь! Вы не один в борьбе с этой бандой, которая засела во властных кабинетах!» — подытожил Куприй.

Напомним, ранее нардеп Куприй обвинил совладельца сети супермаркетов «АТБ» Геннадий Буткевич в том, что тот имеет близкие и лояльные отношения с сотрудниками Службы безопасности Украины, в частности, с руководителем СБУ в Сумской области Владиславом Косинским.

Куприй также сообщил, что прокуратура АРК открыла уголовное производствоотносительно торговли сети «АТБ» в Крыму, что способствовало посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Кроме того, Куприй также опубликовал видеозапись, на которой видно, как прежний заместитель министра внутренних дел Украины Владимир Евдокимов заходит в здание департамента Генеральной прокуратуры Украины по вопросам расследования отдельно важных преступлений в сфере экономики. По данным экс-прокурора Суса, Евдокимов является «смотрящим» за процессами фальсификации уголовных дел от Буткевича в ГПУ.

Ранее Куприй обратился в НАБУ с требованием расследовать факты фальсификации уголовных дел, о которых рассказывал Сус. В НАБУ сообщили, что приобщили предоставленные им материалы к уже открытому ранее уголовному производству №52017000000000838 по факту превышения полномочий сотрудниками Генпрокуратуры.

Источник: Українські новини

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