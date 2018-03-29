Промышленность на развитом рынке не платит за население, отметил директор Европейского энергетического сообщества Януш Копач. Правительство может защищать социально уязвимые группы потребителей газа и электроэнергии, отметил Копач Фото: pexels.com (архив) Украина как государство – член Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) обязана помогать либерализации своих рынков газа и электроэнергии. Как сообщает телеканал "112 Украина", такое мнение высказал директор ЕЭС Януш Копач."Либерализация означает, что цены определяются на свободном рынке в результате спроса и предложения. Это означает, что цены будут примерно одинаковыми для всех потребителей, но не определены решением Кабинета Министров или любого другого государственного органа. Это означает также, что не будет скрытого перекрестного субсидирования между различными типами потребителей", – отметил Копач.По мнению директора Энергетического сообщества, промышленность на развитом рынке не платит за население. В то же время правительство может защищать социально уязвимые группы потребителей газа и электроэнергии."Либерализация цен имеет свои ограничения во вмешательстве правительства в защиту социально уязвимых клиентов. Правительство определяет, какие клиенты уязвимы, исходя из их доходов, и обеспечивает надлежащую бюджетную поддержку для них, в то же время способствуя рыночным ценам", – подчеркнул он.Рыночные цены на газ в Украине с 2016 года рассчитываются по формуле "Дюссельдорф плюс" (средняя цена газа за 12 месяцев в немецком хабе NCG + доставка в Украину), на электроэнергию – по формуле "Роттердам плюс" (средняя цена газа за 12 месяцев в голландском хабе ARA, порты Амстердам–Роттердам–Антверпен + доставка в Украину).По данным Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в Украине установлены самые низкие в Европе тарифы на электроэнергию для населения и промышленности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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