Украинский теннисист Сергей Стаховский сможет начать выступления в основной сетке Wimbledon, несмотря на то, что игрок занимает 109-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Стаховский выступит в основной сетке турнира в Лондоне Фото: ЕРА Стаховский сможет начать выступления в основной сетке турнира, несмотря на то, что игрок занимает 109-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.Всего таких игроков в одиночной сетке мужских соревнований будет восемь. Кроме украинца wild-card получили британцы Лиам Броуди и Джей Кларк, а также американец Денис Кудла. Четырех остальных назовут позже.24 июня в финале турнира ATP Challenger Tour в британском Илкли Стаховский выиграл у Оскара Отте из Германии.Wimbledon пройдет в Лондоне со 2-го по 15 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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