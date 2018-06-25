Украинский теннисист Сергей Стаховский сможет начать выступления в
основной сетке Wimbledon, несмотря на то, что игрок занимает 109-ю
позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Стаховский выступит
в основной сетке турнира в Лондоне Фото: ЕРА Стаховский сможет
начать выступления в основной сетке турнира, несмотря на то, что
игрок занимает 109-ю позицию в рейтинге Ассоциации
теннисистов-профессионалов.Всего таких игроков в одиночной сетке
мужских соревнований будет восемь. Кроме украинца wild-card
получили британцы Лиам Броуди и Джей Кларк, а также американец
Денис Кудла. Четырех остальных назовут позже.24 июня в финале
турнира ATP Challenger Tour в британском Илкли Стаховский выиграл у
Оскара Отте из Германии.Wimbledon пройдет в Лондоне со 2-го по 15
июля.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира